У Києві ліквідували пошкодження тепломережі біля вокзалу: усі з теплом і гарячою водою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Аварійні бригади комунального підприємства "Київтеплоенерго" сьогодні ліквідували пошкодження, що сталося вчора унаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу, передає УНН із посиланням на КМДА.
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За даними КМДА, фахівці повідомили, що пошкодження трубопроводу було незначне.
"Наразі усі підприємства критичної інфраструктури Києва працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
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Окупанти нанесли авіаудар по Центральному залізничному вокзалу Києва.
Ударом ракети окупантів розірвало велику теплотрасу.