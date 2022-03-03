В Киеве ликвидировали повреждение теплосети возле вокзала: все с теплом и горячей водой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Аварийные бригады коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" сегодня ликвидировали повреждение, что произошло вчера в результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
По данным КГГА, специалисты сообщили, что повреждение трубопровода было незначительное.
"Сейчас все предприятия критической инфраструктуры Киева работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Оккупанты нанесли авиаудар по Центральному железнодорожному вокзалу Киева.
Ударом ракеты оккупантов разорвало большую теплотрассу.