У Києві графіки відключень не діють: у YASNO повідомили, які райони страждають більше
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві наразі графіки відключень світла не працюють. Деякі райони міста страждають більше - Печерськ, частина лівого берега та деякі інші. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.
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За словами Коваленка, ситуація лишається складною та критичною. Життю "пацієнта" нічого не загрожує, але ситуація щє далека від стабілізації.
"Наразі графіки не працюють. Деякі райони міста Києва страждають більше. Печерськ, частина лівого берега та деякі інші. Енергетикі на всіх ланках працюють. Відновлюють генерацію, ремонтують мережі та роблять нові схеми живлення. Дайте їм час", - написав гендиректор Yasno.
Додамо
Коваленко також додав, що 100% гарантованої відповіді на запитання "Коли з’явиться світло?" по конкретній адресі немає.
"Але... доступність зростає кожної години. Тримаємось разом", - резюмував гендиректор Yasno.
Доповнення
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.