В Киеве графики отключений не действуют: в YASNO сообщили, какие районы страдают больше
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве пока графики отключений света не работают. Некоторые районы города страдают больше – Печерск, часть левого берега и некоторые другие. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.
Детали
По словам Коваленко, ситуация остается сложной и критической. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации.
"Пока графики не работают. Некоторые районы города Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие. Энергетики на всех звеньях работают. Восстанавливают генерацию, ремонтируют сети и делают новые схемы питания. Дайте им время", - написал гендиректор Yasno.
Добавим
Коваленко также добавил, что 100% гарантированного ответа на вопрос "Когда появится свет?" по конкретному адресу нет.
"Но... доступность растет каждый час. Держимся вместе", - резюмировал гендиректор Yasno.
Дополнение
Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
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