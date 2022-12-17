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В Киеве графики отключений не действуют: в YASNO сообщили, какие районы страдают больше

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киеве пока графики отключений света не работают. Некоторые районы города страдают больше –  Печерск, часть левого берега и некоторые другие. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Коваленко, ситуация остается сложной и критической. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации.

"Пока графики не работают. Некоторые районы города Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие. Энергетики на всех звеньях работают. Восстанавливают генерацию, ремонтируют сети и делают новые схемы питания. Дайте им время", - написал гендиректор Yasno.

Добавим

Коваленко также добавил, что 100% гарантированного ответа на вопрос "Когда появится свет?" по конкретному адресу нет.

"Но... доступность растет каждый час. Держимся вместе", - резюмировал гендиректор Yasno.

Дополнение

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.

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