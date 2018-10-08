У Києві готуються знести "втомлений" Шулявський міст

“Шулявський шляхопровід готують до знесення. Це трапиться 3-4 листопада, у вихідні дні. Перед водіями, які щодня їдуть на Шулявку, стоїть завдання вивчити схему об’їзду. Адже популярний шляхопровід закриють на 1,5 року, поки не зведуть новий”, — зазначив інженер.

За його словами, шляхопровід демонтують повністю. Спочатку знесуть прогонові споруди, опори, потім і фундамент до ростверків, встановлять нове пальове поле.

Як пише видання, під час всіх цих робіт проспект Перемоги не перекриватимуть для транспорту повністю, тільки частково обмежуватимуть рух по одній смузі. Будівельні роботи обіцяють проводити виключно вночі.

Також Здольник повідомив, що наразі комунальні служби планують розставити дорожні знаки й нові світлофори для об’їзду транспортом будівельної зони. Вже переобладнали контактну мережу для тролейбусів. Приватний автомобільний транспорт пустять по вулицях Нестерова, Цедика, Гарматній та Виборзькій.

Також в найближчі дні будуть зносити кіоски, які ще залишилися біля станції метро “Шулявська”, будівельники переносять й розширюють зливову каналізацію, водогін, телефонні й електрокабелі.

“Все робиться з таким розрахунком, аби, на майбутнє був простір для якихось інших інженерно-транспортних рішень. Тобто, — з урахуванням футурології працюємо”, — уточнив він.

Як зазначив Здольник, за затвердженим проектом місто будує розв’язку “не повний конюшинний лист” із знесенням ливарного цеху заводу “Більшовик”. За його словами, питання про знесення повністю відпрацьоване, документи на виході.

Інженер пояснив, що дворівнева розв’язка будується з таким чином, щоб не пошкодити вестибюль станції “Шулявська”.

Нагадаємо, влітку 2018 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу у столиці повинен тривати не більше одного року.

Як повідомляв УНН, частина Шулявського шляхопроводу обвалилася ввечері 27 лютого 2017 року.