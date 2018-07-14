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Кличко: капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу повинен тривати не більше року

Кличко: капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу повинен тривати не більше року

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу у столиці повинен тривати не більше одного року. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі столичного телеканалу, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.

“Ми поставили перед собою завдання за рік повністю відремонтувати цей шляхопровід, аби ним можна було користуватися на повну потужність. Більше одного мільярда гривень коштуватиме реконструкція цього мосту”, — зазначив Кличко.

За словами мера, Шулявський шляхопровід є важливим об’єктом транспортної інфраструктури столиці, тому відновити його треба якнайшвидше. Кличко підкреслив, що 75 мостів та шляхопроводів Києва також потребують капітального ремонту.

“Ми зробили обстеження штучних споруд міста. 75 мостів — в аварійному стані. Три — в передаварійному. Нам потрібні сотні мільярдів гривень, щоб відновити ледь живу інфраструктуру. І ми робимо все, аби відремонтувати всю транспортну інфраструктуру, від якої залежить життєдіяльність нашого міста”, — заявив мер столиці.

Нагадаємо, Містобудівна рада у 2017 році обрала проект реконструкції транспортної розв’язки на перетині пр. Перемоги з вул. Гетьмана (Шулявського шляхопроводу), виходячи із вартості, термінів втілення проекту та оптимальної організації руху. На конкурсі розглядали спочатку сім проектів, з яких три вийшли у фінал. З них Містобудівна рада обрала проект, виходячи з трьох ключових факторів: ефективна робота розв’язки, кошторис робіт і час їх виконання.

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