Кличко капитальный ремонт Шулявского путепровода должен продолжаться не более года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Капитальный ремонт Шулявского путепровода в столице должен длиться не более одного года. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире столичного телеканала, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.
"Мы поставили перед собой задачу за год полностью отремонтировать этот мост, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность. Более одного миллиарда гривен будет стоить реконструкция этого моста ", - отметил Кличко.
По словам мэра, Шулявский путепровод является важным объектом транспортной инфраструктуры столицы, поэтому восстановить его надо как можно быстрее. Кличко подчеркнул, что 75 мостов и путепроводов Киева также требуют капитального ремонта.
"Мы сделали обследование искусственных сооружений города. 75 мостов - в аварийном состоянии. Три - в предаварийном. Нам нужны сотни миллиардов гривен, чтобы восстановить едва живую инфраструктуру. И мы делаем все, чтобы отремонтировать всю транспортную инфраструктуру, от которой зависит жизнедеятельность нашего города ", - заявил мэр столицы.
Напомним, Градостроительный совет в 2017 году выбрала проект реконструкции транспортной развязки на пересечении пр. Победы с ул. Гетьмана (Шулявского путепровода), исходя из стоимости, сроков реализации проекта и оптимальной организации движения. На конкурсе рассматривали сначала семь проектов, из которых три вышли в финал. Из них Градостроительный совет избрал проект, исходя из трех ключевых факторов: эффективная работа развязки, смету работ и время их выполнения.