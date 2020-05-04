У Києві двоє ув’язнених ошукали жінку на 5 тис. грн по телефону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві двоє ув’язнених за допомогою телефонного зв’язку ошукали жінку на 5 тисяч гривень, сказавши їй, що її брат потрапив в лікарню і потрібні гроші. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним відділом державної установи "Київський слідчий ізолятор" викрито двох ув'язнених, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами киянки. Встановлено, що вказані особи зателефонували 32-річній жінці та повідомили, що її брат потрапив в лікарню і для вирішення його проблем необхідно 5 тис. гривень. Надалі за вказівками осіб жінка перевела на указаний ними банківський рахунок кошти", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що 28 квітня 2020 року за результатами вжитих правоохоронцями заходів вдалося встановити осіб, які організували злочин. Ними виявилися двоє ув’язнених Київського СІЗО.
"У камері, де вони утримуються, правоохоронці виявили та вилучили засоби мобільного зв'язку, які використовувались під час скоєння вказаного злочину. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, шахраї через інтернет ошукали українців на суму понад 3,5 млн гривень під час нелегальної торгівлі засобами індивідуального захисту.