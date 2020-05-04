В Киеве двое заключенных обманули женщину на 5 тыс. грн по телефону
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве двое заключенных посредством телефонной связи обманули женщину на 5 тысяч гривен, сказав ей, что ее брат попал в больницу и нужны деньги. Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Прокуратурой города Киева совместно с оперативным отделом государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" разоблачены двое заключенных, которые мошенническим путем завладели денежными средствами киевлянки. Установлено, что указанные лица позвонили 32-летней женщине и сообщили, что ее брат попал в больницу и для решения его проблем необходимо 5 тыс. гривен. В дальнейшем по указанию лиц женщина перевела на указанный ими банковский счет средства", - говорится в сообщении.
Установлено, что 28 апреля 2020 года по результатам принятых правоохранителями мероприятий удалось установить лиц, организовавших преступление. Ими оказались двое заключенных Киевского СИЗО.
"В камере, где они содержатся, правоохранители обнаружили и изъяли средства мобильной связи, которые использовались при совершении указанного преступления. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним, мошенники через интернет обманули украинцев на сумму более 3,5 млн гривен во время нелегальной торговли средствами индивидуальной защиты.