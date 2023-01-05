У Києві діють стабілізаційні відключення електроенергії

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«Станом на зараз у Києві стабілізаційні відключення електроенергії. Бережіть своє внутрішнє світло», - повідомляють у компанії.

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Вчора, 4 січня, гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що це був перший день, коли система працювала у повноцінних стабілізаційних графіках. Однак, аварійні відключення можливі, адже іноді в мережах стаються аварії.

Графіки відключень: