У Києві діють стабілізаційні відключення електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Станом на ранок 5 січня У Києві діють стабілізаційні відключення електроенергії. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію компанії постачальника YASNO.
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«Станом на зараз у Києві стабілізаційні відключення електроенергії. Бережіть своє внутрішнє світло», - повідомляють у компанії.
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Вчора, 4 січня, гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що це був перший день, коли система працювала у повноцінних стабілізаційних графіках. Однак, аварійні відключення можливі, адже іноді в мережах стаються аварії.
Графіки відключень: