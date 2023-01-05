В Киеве действуют стабилизационные отключения электроэнергии

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«По состоянию на сейчас в Киеве стабилизационные отключения электроэнергии. Берегите свой внутренний свет», - сообщают в компании.

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Вчера, 4 января, гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что это был первый день, когда система работала в полноценных стабилизационных графиках. Однако, аварийные отключения возможны, ведь иногда в сетях происходят аварии.

Графики отключений: