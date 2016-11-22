У Києві директора центру сертифікації продукції затримали за хабарництво

Встановлено, що посадовець вимагав та одержав від громадянина 15 тис. грн за вирішення питання про видачу сертифіката відповідності діяльності підприємства (новозбудованого готелю) державним стандартам та технічним умовам України.

Правоохоронці затримали директора центру у службовому кабінеті під час передачі йому неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ та обрання стосовно нього запобіжного заходу.