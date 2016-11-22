В Киеве директора центра сертификации продукции задержали за взяточничество

Установлено, что чиновник требовал и получил от гражданина 15 тыс. грн за решение вопроса о выдаче сертификата соответствия деятельности предприятия (нового отеля) государственным стандартам и техническим условиям Украины.

Правоохранители задержали директора центра в служебном кабинете при передаче ему неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК и избрании в отношении него меры пресечения.