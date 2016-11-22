В Киеве директора центра сертификации продукции задержали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Киеве правоохранители задержали директора Научно-технического центра сертификации продукции, услуг и качества при получении неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Установлено, что чиновник требовал и получил от гражданина 15 тыс. грн за решение вопроса о выдаче сертификата соответствия деятельности предприятия (нового отеля) государственным стандартам и техническим условиям Украины.
Правоохранители задержали директора центра в служебном кабинете при передаче ему неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК и избрании в отношении него меры пресечения.