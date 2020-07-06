У Києві депутати та журналісти зіграли у футбол заради допомоги дітям

ukru
Ексклюзив
08:24 • 20118 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 67371 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 88210 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 161858 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 134362 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144904 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146616 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129066 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183101 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126222 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 101066 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 139352 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 119999 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 106393 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 106648 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 20034 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 67269 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 88152 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 76371 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 128613 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103226 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103926 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121772 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138414 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136522 перегляди
Актуальне
У Києві депутати та журналісти зіграли у футбол заради допомоги дітям

У Києві депутати та журналісти зіграли у футбол заради допомоги дітям

Київ • УНН

 • 14908 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У Києві депутати та журналісти заради допомоги дітям-переселенцям зі сходу України зіграли у футбол. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

Матч відбувся на НТК ім. В. Баннікова. Це - п’ятий щорічний благодійний матч "Парламентського кубку", який проходить між збірною народних депутатів та збірною журналістів України.

Перемогу у матчі здобула команда журналістів, із рахунком 4:2.

"Футбол насправді об’єднує між собою політиків і журналістів. Та найголовніше - що ми цим традиційним матчем підтримуємо наших дітей-переселенців. Участь у кожному такому поєдинку є нашою частиною допомоги дітям, які потребують підтримки. Вітаю команду журналістів, яка сьогодні була сильнішою", - прокоментував результати матчу перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У різних регіонах України збудовано близько 600 футбольних міні-полів для дітей.

Команда журналістів ставала володарем "Парламентського кубку" у 2016-му, 2017-му та 2019 роках. У 2018 році вперше трофей здобула збірна народних депутатів України.

В УАФ нагадали, що результатом "Парламентського кубку" у 2016 році стали побудова та облаштування кімнат корекційного центру "Прімавера" для дітей з обмеженими можливостями.

Після проведення "Парламентського кубку-2017" був побудований та відкритий дитячо-спортивний майданчик у смт Комишуваха Попаснянського району Луганської області (за 10 км від лінії розмежування).

За результатами третього та четвертого "Парламентського кубку" діти зі Сходу України отримали футбольну форму та екіпіровку для занять спортом.

Як повідомлялося в УНН, у рамках програми Президента уряд продовжує ініціативу УАФ та будує ще 100 нових футбольних полів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоСпорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32