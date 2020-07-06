У Києві депутати та журналісти зіграли у футбол заради допомоги дітям
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Києві депутати та журналісти заради допомоги дітям-переселенцям зі сходу України зіграли у футбол. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Матч відбувся на НТК ім. В. Баннікова. Це - п’ятий щорічний благодійний матч "Парламентського кубку", який проходить між збірною народних депутатів та збірною журналістів України.
Перемогу у матчі здобула команда журналістів, із рахунком 4:2.
"Футбол насправді об’єднує між собою політиків і журналістів. Та найголовніше - що ми цим традиційним матчем підтримуємо наших дітей-переселенців. Участь у кожному такому поєдинку є нашою частиною допомоги дітям, які потребують підтримки. Вітаю команду журналістів, яка сьогодні була сильнішою", - прокоментував результати матчу перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.
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Команда журналістів ставала володарем "Парламентського кубку" у 2016-му, 2017-му та 2019 роках. У 2018 році вперше трофей здобула збірна народних депутатів України.
В УАФ нагадали, що результатом "Парламентського кубку" у 2016 році стали побудова та облаштування кімнат корекційного центру "Прімавера" для дітей з обмеженими можливостями.
Після проведення "Парламентського кубку-2017" був побудований та відкритий дитячо-спортивний майданчик у смт Комишуваха Попаснянського району Луганської області (за 10 км від лінії розмежування).
За результатами третього та четвертого "Парламентського кубку" діти зі Сходу України отримали футбольну форму та екіпіровку для занять спортом.
Як повідомлялося в УНН, у рамках програми Президента уряд продовжує ініціативу УАФ та будує ще 100 нових футбольних полів.