У Києві чути вибухи, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Києві зараз лунають вибухи, працює ППО. Він закликав містян залишатися в укриттях, передає УНН.
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«У Києві лунають вибухи. Наразі - працює ППО. Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває. Страшні кадри з Дніпра, де варвари буквально знесли під’їзд багатоповерхівки», – написав Кличко.
Нагадаємо
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО на території області.