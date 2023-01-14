В Киеве слышны взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве сейчас раздаются взрывы, работает ПВО. Он призвал горожан оставаться в укрытиях, передает УНН.
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«В Киеве раздаются взрывы. Сейчас - работает ПВО. Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается. Страшные кадры из Днепра, где варвары буквально снесли подъезд многоэтажки», – написал Кличко.
Напомним
Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО на территории области.