У Києві чоловік “замінував” весілля друзів

“Близько 19-ої години черговий Дніпровського управління поліції отримав повідомлення від невідомого про те, що біля ресторану на вулиці Малишка, де святкують весілля, він поклав бомбу, яка вибухне через 10 хвилин. На адресу терміново виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та керівництво територіального управління поліції”, — зазначили у поліції.

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, по прибуттю правоохоронці провели евакуацію 400 осіб, а фахівці вибухотехнічної служби ретельно оглянули приміщення ресторану та прилеглої території. Після обстеження об’єкту вибухових пристроїв чи речовин не знайдено.

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“У ході першочергових оперативно-розшукових заходів ми встановили, що виклик надійшов з номеру мобільного абонента, який перебуває у Деснянському районі. Далі з’ясували місцезнаходження заявника та затримали його. Він знаходився вдома та вживав алкогольні напої, тож пояснити чітко свої дії не зміг. За однією із версій, він дізнався про весілля друзів та вирішив просто зіпсувати їм настрій”, — сказав Кузьмін.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 44-річного чоловіка затримали. Відомо, що він — уродженець іншої держави, який вже має судимість за скоєння крадіжки. Останні роки мешкав у столиці, де працював на продовольчих ринках.

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Інформацію про подію внесено Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.