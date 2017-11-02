В Киеве мужчина "заминировал" свадьбу друзей

"Около 19.00 дежурный Днепровского управления полиции получил сообщение от неизвестного о том, что у ресторана на улице Малышко, где празднуют свадьбу, он положил бомбу, которая взорвется через 10 минут. По адресу срочно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство территориального управления полиции", - отметили в полиции.

Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, по прибытию правоохранители провели эвакуацию 400 человек, а специалисты взрывотехнической службы тщательно осмотрели помещение ресторана и прилегающей территории. После обследования объекта взрывных устройств или веществ не найдено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве неизвестные сообщили о "заминировании" ресторана

"В ходе первоочередных оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что вызов поступил с номера мобильного абонента, находящегося в Деснянском районе. Далее выяснили местонахождение заявителя и задержали его. Он находился дома и употреблял алкогольные напитки, поэтому объяснить четко свои действия не смог. По одной из версий, он узнал о свадьбе друзей и решил просто испортить им настроение", - сказал Кузьмин.

В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 44-летнего мужчину задержали. Известно, что он - уроженец другого государства, который уже имеет судимость за совершение кражи. Последние годы жил в столице, где работал на продовольственных рынках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за угрозы взрыва из поезда Киев-Львов эвакуировали 530 человек

Информацию о происшествии внесли Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.