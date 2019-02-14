У Києві чоловік викинувся з 9 поверху і загинув

У поліції припускають, що це було самогубство.



“Вчора близько вечора по вулиці Старонаводницькій знайшли тіло чоловіка 1976 року народження. Поліція встановила, що чоловік випав з вікна 9 поверху. За попередньою інформацією він вчинив самогубство, проте чи так це, вияснить експертиза”, - зазначила Тищенко.



Наразі тіло відправили на медичну експертизу для встановлення причин смерті.



Раніше УНН повідомляв, у Чернівцях дівчина випала з третього поверху гуртожитку.