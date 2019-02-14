У Києві чоловік викинувся з 9 поверху і загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Напередодні, 13 лютого, у столиці з вікна 9 поверху житлового будинку по вулиці Старонаводницькій випав чоловік. Від отриманих травм він помер на місці. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського районного управління поліції Оксана Тищенко.
У поліції припускають, що це було самогубство.
“Вчора близько вечора по вулиці Старонаводницькій знайшли тіло чоловіка 1976 року народження. Поліція встановила, що чоловік випав з вікна 9 поверху. За попередньою інформацією він вчинив самогубство, проте чи так це, вияснить експертиза”, - зазначила Тищенко.
Наразі тіло відправили на медичну експертизу для встановлення причин смерті.
Раніше УНН повідомляв, у Чернівцях дівчина випала з третього поверху гуртожитку.