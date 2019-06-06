У Києві чоловік викинувся з 14-го поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Києві, в Дарницькому районі, чоловік викинувся з вікна 14-го поверху загального коридору. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Національної поліції Дарницького району м. Києва.
"Загиблий, 31-річний мешканець Львівської області. Гостював у бабусі та дідуся, купив для них ліки в аптеці, піднявся на 14-й поверх і викинувся з вікна загального коридору. При ньому були ліки, документи, мобільний телефон. Родичі поки не можуть пояснити, чому внук таке вчинив", - повідомили у прес-службі.
Наразі на місці події працюють працівники поліції та медики.
Нагадаємо, у Києві виявили тіло жінки під багатоповерхівкою.