В Киеве мужчина выбросился с 14-го этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Киеве, в Дарницком районе, мужчина выбросился из окна 14-го этажа общего коридора. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Дарницкого района г. Киев.
"Погибший, 31-летний житель Львовской области. Гостевал у бабушки и дедушки, купил для них лекарства в аптеке, поднялся на 14-й этаж и выбросился из окна общего коридора. При нем были лекарства, документы, мобильный телефон. Родственники пока не могут объяснить, почему внук такое сделал", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.
Напомним, в Киеве обнаружили тело женщины под многоэтажкой.