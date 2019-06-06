В Киеве мужчина выбросился с 14-го этажа

"Погибший, 31-летний житель Львовской области. Гостевал у бабушки и дедушки, купил для них лекарства в аптеке, поднялся на 14-й этаж и выбросился из окна общего коридора. При нем были лекарства, документы, мобильный телефон. Родственники пока не могут объяснить, почему внук такое сделал", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Напомним, в Киеве обнаружили тело женщины под многоэтажкой.