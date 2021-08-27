У Києві через забіг 28 серпня обмежать рух транспорту

Деталі

Забіг відбудеться у суботу, 28 серпня, з 09:45 до 14:00 за маршрутом: вулиця Хрещатик (від алеї Героїв Небесної Сотні) — вулиця Велика Васильківська — вулиця Павла Скоропадського — вулиця Басейна — вулиця Еспланадна — територія НСК “Олімпійський” — вулиця Саксаганського — вулиця Шота Руставелі — вулиця Басейна — вулиця Павла Скоропадського — вулиця Велика Васильківська — вулиця Хрещатик.

Додамо

За інформацією організаторів, метою забігу є вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО, висловлення подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни.

Перший такий забіг відбувся у Києві 25 серпня 2018 року. Участь взяло понад 300 людей, серед яких були учасники бойових дій на сході України, родичі, знайомі загиблих воїнів, представники посольств Великої Британії, військовий аташе посольства США. Спеціально запрошеним гостем забігу був засновник американської організації “Шануй та пам’ятай” і організатор всеамериканського забігу в пам’ять за загиблими воїнами Джордж Лутц.

Нагадаємо

У п’ятницю, 27 серпня, у столиці помітне значне ускладнення руху транспорту.