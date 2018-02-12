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У Києві через ГРВІ та грип закрили 119 шкіл - КМДА

У Києві через ГРВІ та грип закрили 119 шкіл - КМДА

Київ • УНН

 • 11103 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Станом на ранок у Києві на карантин через грип та ГРВІ закриті 119 шкіл. Про це на брифінгу повідомила директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Олена Фіданян, передає УНН.

“На ранок понеділка 119 шкільних закладів закриті у місті Києві. При цьому за минулий тиждень 23 школи відновили заняття після тижневої перерви”, — повідомила О.Фіданян.

Як повідомляв УНН, за 5-й тиждень (29 січня-4 лютого) показник захворюваності на грип і ГРВІ в Україні наблизився до епідемічного порогу, однак не перевищив його.

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