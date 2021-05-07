Як біля ЦУМа: біля двох станцій метро у центрі хочуть облаштувати наземні переходи

Цитата

«Ми зробили кілька експериментів, і вони дали позитивний результат. Перший – наземний перехід на перетині вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького. Сьогодні наше завдання – це Університет і відпрацювати Арсенальну. Якщо все пройде добре, то побачимо наземний перехід й на вулиці Коновальця», - розповів Черній.

За його словами, перший перехід можуть зробити на вулиці Пирогова біля станції Університет.

Окрім того, Черній додав, що в Києві планують встановити 300 нових світлофорних об'єктів та облаштувати 100 кілометрів велодоріжок.

Доповнення

Минулого року біля ЦУМу запрацював підземний перехід, який був закритий на реконструкцію у 2016 році.

Нагадаємо, 20 квітня цього року в підземному переході станції метро “Оболонь” обвалилася частина конструкції стелі. Після обвалу шматків бетону зі стелі в підземному переході працівники дорожньої служби почали ремонт.

Так, вартість робіт по відновленню підземного пішохідного переходу на станції метро “Оболонь”, де обвалилось облицювання стелі, становить понад 38 тис. грн.

У січні цього року на Майдані Незалежності у центрі Києва впала підвісна стеля підземного переходу.

У переході на Майдані Незалежності, що у самому центрі столиці, відбулося кілька “хвиль” знесення кіосків.

У березні 2015 року керівництво метрополітену зазначало, що торгових точок у столичній підземці значно поменшає. Насамперед йшлося про малі архітектурні форми, які не відповідають правилам пожежної безпеки та стоять на шляхах евакуації пасажирів. Їх почали зносити у квітні того ж року.

Друга “хвиля” знесення кіосків і торгових площ у переході на Майдані пройшла у лютому 2018 року.

Що було раніше

У 2018 році в переході робили “косметичний” ремонт. За деякими оцінками, він мав обійтися у приблизно 800 тис. грн з міського бюджету. У підземному переході тоді мали відремонтувати стелю, покриття підлоги, сходи, місцями гранітне облицювання стін, а також замінити стоки та встановити нові світильники.