Як біля ЦУМа: біля двох станцій метро у центрі хочуть облаштувати наземні переходи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В Києві планують облаштувати наземні пішохідні переходи поруч зі станціями метро Арсенальна та Університет. Про це повідомив директор комунального підприємства Центр організації дорожнього руху Віктор Черній, передає кореспондент УНН.
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«Ми зробили кілька експериментів, і вони дали позитивний результат. Перший – наземний перехід на перетині вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького. Сьогодні наше завдання – це Університет і відпрацювати Арсенальну. Якщо все пройде добре, то побачимо наземний перехід й на вулиці Коновальця», - розповів Черній.
За його словами, перший перехід можуть зробити на вулиці Пирогова біля станції Університет.
Окрім того, Черній додав, що в Києві планують встановити 300 нових світлофорних об'єктів та облаштувати 100 кілометрів велодоріжок.
Доповнення
Минулого року біля ЦУМу запрацював підземний перехід, який був закритий на реконструкцію у 2016 році.
Нагадаємо, 20 квітня цього року в підземному переході станції метро “Оболонь” обвалилася частина конструкції стелі. Після обвалу шматків бетону зі стелі в підземному переході працівники дорожньої служби почали ремонт.
Так, вартість робіт по відновленню підземного пішохідного переходу на станції метро “Оболонь”, де обвалилось облицювання стелі, становить понад 38 тис. грн.
У січні цього року на Майдані Незалежності у центрі Києва впала підвісна стеля підземного переходу.
У переході на Майдані Незалежності, що у самому центрі столиці, відбулося кілька “хвиль” знесення кіосків.
У березні 2015 року керівництво метрополітену зазначало, що торгових точок у столичній підземці значно поменшає. Насамперед йшлося про малі архітектурні форми, які не відповідають правилам пожежної безпеки та стоять на шляхах евакуації пасажирів. Їх почали зносити у квітні того ж року.
Друга “хвиля” знесення кіосків і торгових площ у переході на Майдані пройшла у лютому 2018 року.
Що було раніше
У 2018 році в переході робили “косметичний” ремонт. За деякими оцінками, він мав обійтися у приблизно 800 тис. грн з міського бюджету. У підземному переході тоді мали відремонтувати стелю, покриття підлоги, сходи, місцями гранітне облицювання стін, а також замінити стоки та встановити нові світильники.