Як біля ЦУМа: біля двох станцій метро у центрі хочуть облаштувати наземні переходи

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Київ • УНН

 • 22596 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. В Києві планують облаштувати наземні пішохідні переходи поруч зі станціями метро Арсенальна та Університет. Про це повідомив директор комунального підприємства Центр організації дорожнього руху Віктор Черній, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми зробили кілька експериментів, і вони дали позитивний результат. Перший – наземний перехід на перетині вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького. Сьогодні наше завдання – це Університет і відпрацювати Арсенальну. Якщо все пройде добре, то побачимо наземний перехід й на вулиці Коновальця», - розповів Черній.

За його словами, перший перехід можуть зробити на вулиці Пирогова біля станції Університет.

Окрім того, Черній додав, що в Києві планують встановити 300 нових світлофорних об'єктів та облаштувати 100 кілометрів велодоріжок.

Доповнення

Минулого року біля ЦУМу запрацював підземний перехід, який був закритий на реконструкцію у 2016 році.

Нагадаємо, 20 квітня цього року в підземному переході станції метро “Оболонь” обвалилася частина конструкції стелі. Після обвалу шматків бетону зі стелі в підземному переході працівники дорожньої служби почали ремонт.

Так, вартість робіт по відновленню підземного пішохідного переходу на станції метро “Оболонь”, де обвалилось облицювання стелі, становить понад 38 тис. грн.

У січні цього року на Майдані Незалежності у центрі Києва впала підвісна стеля підземного переходу.

У переході на Майдані Незалежності, що у самому центрі столиці, відбулося кілька “хвиль” знесення кіосків.
У березні 2015 року керівництво метрополітену зазначало, що торгових точок у столичній підземці значно поменшає. Насамперед йшлося про малі архітектурні форми, які не відповідають правилам пожежної безпеки та стоять на шляхах евакуації пасажирів. Їх почали зносити у квітні того ж року.

Друга “хвиля” знесення кіосків і торгових площ у переході на Майдані пройшла у лютому 2018 року.

Що було раніше

У 2018 році в переході робили “косметичний” ремонт. За деякими оцінками, він мав обійтися у приблизно 800 тис. грн з міського бюджету. У підземному переході тоді мали відремонтувати стелю, покриття підлоги, сходи, місцями гранітне облицювання стін, а також замінити стоки та встановити нові світильники.

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