Как у ЦУМа: возле двух станций метро в центре хотят обустроить наземные переходы

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“Мы сделали несколько экспериментов, и они дали положительный результат. Первый — наземный переход на пересечении улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого. Сегодня наша задача — это Университет и отработать Арсенальную. Если все пройдет хорошо, то увидим наземный переход и на улице Коновальца”, - рассказал Черний.

По его словам, первый переход могут сделать на улице Пирогова возле станции Университет.

Кроме того, Черний добавил, что в Киеве планируют установить 300 новых светофорных объектов и обустроить 100 километров велодорожек.

Дополнение

В прошлом году у ЦУМа заработал подземный переход, который был закрыт на реконструкцию в 2016 году.

Напомним, 20 апреля этого года в подземном переходе станции метро “Оболонь” обвалилась часть конструкции потолка. После обвала кусков бетона с потолка в подземном переходе работники дорожной службы начали ремонт.

Так, стоимость работ по восстановлению подземного пешеходного перехода на станции метро “Оболонь”, где обвалилась облицовка потолка, составляет более 38 тыс. грн.

В январе этого года на Майдане Независимости в центре Киева упал подвесной потолок подземного перехода.

В переходе на Майдане Независимости, что в самом центре столицы, произошло несколько “волн” снос киосков.

В марте 2015 года руководство метрополитена отмечало, что торговых точек в столичной подземке стало значительно меньше. Прежде всего речь шла о малых архитектурных формах, которые не соответствуют правилам пожарной безопасности и стоят на путях эвакуации пассажиров. Их начали сносить в апреле того же года.

Вторая “волна” сноса киосков и торговых площадей в переходе на Майдане прошла в феврале 2018 года.

Что было раньше

В 2018 году в переходе делали “косметичний” ремонт. По некоторым оценкам, он должен был обойтись приблизительно в 800 тыс. грн из городского бюджета. В подземном переходе тогда должны были отремонтировать потолок, покрытие пола, лестницы, местами гранитную облицовку стен, а также заменить стоки и установить новые светильники.