У Києві біля Ботанічного саду вночі відбулась бійка зі стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Пізно ввечері у понеділок, 16 липня, в Києві поблизу Ботанічного саду стався конфлікт зі стріляниною. Про це УНН повідомили в прес-службі Печерського УП ГУНП в місті Києві.
"Сьогодні вночі (біля Ботанічного саду – ред.) відпочивало дві компанії. Між ними виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. В результаті цього один з учасників конфлікту дістав пістолет та здійснив ряд пострілів у повітря", - розповіли в поліції.
Під час конфлікту ніхто з учасників не отримав серйозних поранень, зазначили у прес-службі.
"На місце події була викликана поліція. В результаті, одна компанія покинула місце події, інша почала чекати приїзду поліції. Наразі встановлюються всі учасники події, за результатами перевірки буде надана відповідна правова кваліфікація", - повідомили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, сьогодні близько 4 ранку із колонії Одеси втекли троє засуджених.