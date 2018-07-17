У Києві біля Ботанічного саду вночі відбулась бійка зі стріляниною

"Сьогодні вночі (біля Ботанічного саду – ред.) відпочивало дві компанії. Між ними виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. В результаті цього один з учасників конфлікту дістав пістолет та здійснив ряд пострілів у повітря", - розповіли в поліції.



Під час конфлікту ніхто з учасників не отримав серйозних поранень, зазначили у прес-службі.



"На місце події була викликана поліція. В результаті, одна компанія покинула місце події, інша почала чекати приїзду поліції. Наразі встановлюються всі учасники події, за результатами перевірки буде надана відповідна правова кваліфікація", - повідомили в прес-службі.



Як повідомляв УНН, сьогодні близько 4 ранку із колонії Одеси втекли троє засуджених.