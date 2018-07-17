В Киеве возле Ботанического сада ночью произошла драка со стрельбой

"Сегодня ночью (около Ботанического сада - ред.) отдыхали две компании. Между ними возник конфликт, который впоследствии перерос в драку. В результате этого один из участников конфликта достал пистолет и совершил ряд выстрелов в воздух", - рассказали в полиции.



Во время конфликта никто из участников не получил серьезных ранений, отметили в пресс-службе.



"На место происшествия была вызвана полиция. В результате, одна компания покинула место происшествия, другая стала ждать приезда полиции. Устанавливаются все участники события, по результатам проверки будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, сегодня около 4 утра с колонии Одессы сбежали трое осужденных.