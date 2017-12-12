У Києві біля багатоповерхівки знайшли боєприпаси

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 209989 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 219434 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 351124 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 241915 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 354351 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 223618 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 245882 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 256640 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 248032 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136724 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.2 м/с
66 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

26 березня, 20:40 • 42950 перегляди
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 46875 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 77001 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 58715 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 56814 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 163529 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 209981 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 351114 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 354345 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 293837 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 106936 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 97011 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 129871 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 146938 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 152051 перегляди
Актуальне
У Києві біля багатоповерхівки знайшли боєприпаси

У Києві біля багатоповерхівки знайшли боєприпаси

Київ • УНН

 • 11667 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Дніпровському районі Києва біля однієї з багатоповерхівок знайдено велику кількість боєприпасів.
Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“На сховище небезпечних предметів вказали двоє місцевих мешканців, яких поліцейські зупинили для перевірки документів. Згодом правоохоронці встановили власника знахідки та провели обшук в його оселі, де виявили та вилучили ще кілька одиниць зброї та боєприпасів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час відпрацювання Дніпровського району працівники карного розшуку зупинили двох чоловіків, які виходили із під’їзду будинку на проспекті Тичини. Увагу правоохоронців привернула їхня велика господарська сумка, тож оперативники вирішили перевірити її вміст та документи підозрілих осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція виявила у мешканця Дніпра арсенал боєприпасів та наркотики

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, у сумці виявилися продукти харчування, але під час спілкування чоловіки повідомили поліцейським важливу інформацію: під балконом їхнього будинку — сховище боєприпасів.

“При перевірці інформація місцевих мешканців підтвердилася. Дійсно, у вказаному місці ми виявили та за допомогою вибухотехніків вилучили предмети, схожі на два корпуси гранат „РГД-5“, один корпус гранати „Ф-1“ та три запали до них, а також 18 набоїв калібру 7.62 мм та 90 набоїв 5.45 мм. Вилучене направили на експертизу та розпочали з’ясовувати їхнє походження”, — зазначив Кузьмін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Армія Словаччини недорахувалася тисячі патронів та інших боєприпасів

Згодом оперативники встановили, що боєприпаси належать 42-річному мешканцю будинку, біля якого знайшли сховище. Тож після отримання санкції судді правоохоронці провели обшук оселі чоловіка, яку він винаймав близько року. Там поліцейські знайшли карабін із глушником “МКМ-072СБ” калібру 7.62 мм та 120 набоїв до нього, а також пістолет “ПМ Вій” калібру 9 мм та 45 набоїв до нього.

“На карабін власник надав дозвільний документ, але ми його вилучили і разом із іншими виявленими предметами направили на експертизу. Нам він пояснив, що зброю зберігав для власної безпеки, а боєприпаси знайшов і хотів віднести у поліцію, але не встиг. Його покази ми перевіряємо”, — додав Кузьмін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці на Луганщині виявили схованку з боєприпасами

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловік раніше закону не порушував, тож його відпустили під особисте зобов’язання. Проте зараз йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$87,485.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.99
Ethereum
$2,023.53