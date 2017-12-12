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В Киеве возле многоэтажки нашли боеприпасы

В Киеве возле многоэтажки нашли боеприпасы

Киев  •  УНН

 • 11665 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Днепровском районе Киева возле одной из многоэтажек найдено большое количество боеприпасов.
Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"На хранилище опасных предметов указали двое местных жителей, которых полицейские остановили для проверки документов. Впоследствии правоохранители установили владельца находки и провели обыск в его доме, где обнаружили и изъяли еще несколько единиц оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время отработки Днепровского района сотрудники уголовного розыска остановили двух мужчин, которые выходили из подъезда дома на проспекте Тычины. Внимание правоохранителей привлекла их большая хозяйственная сумка, поэтому оперативники решили проверить ее содержимое и документы подозрительных лиц.

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Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, в сумке оказались продукты питания, но при общении мужчины сообщили полицейским важную информацию: под балконом их дома - хранилище боеприпасов.

"При проверке информация местных жителей подтвердилась. Действительно, в указанном месте мы обнаружили и с помощью взрывотехников изъяли предметы, похожие на два корпуса гранат "РГД-5", один корпус гранаты "Ф-1" и три запала к ним, а также 18 патронов калибра 7.62 мм и 90 патронов 5.45 мм. Изъятое направили на экспертизу и начали выяснять их происхождение", - отметил Кузьмин.

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Впоследствии оперативники установили, что боеприпасы принадлежат 42-летнему жителю дома, у которого нашли хранилище. Поэтому после получения санкции судьи правоохранители провели обыск дома мужа, которую он снимал около года. Там полицейские нашли карабин с глушителем "МКМ-072СБ" калибра 7.62 мм и 120 патронов к нему, а также пистолет "ПМ Вий" калибра 9 мм и 45 патронов к нему.

"На карабин владелец предоставил свидетельство, но мы его изъяли и вместе с другими выявленными предметами направили на экспертизу. Нам он объяснил, что оружие хранил для собственной безопасности, а боеприпасы нашел и хотел отнести в полицию, но не успел. Его показания мы проверяем", - добавил Кузьмин.

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По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчина ранее закон не нарушал, поэтому его отпустили под личное обязательство. Однако сейчас ему грозит до семи лет лишения свободы.

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