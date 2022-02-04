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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Києві Батьківщину-матір підсвітили синьо-жовтими кольорами

У Києві Батьківщину-матір підсвітили синьо-жовтими кольорами

Київ • УНН

 • 39532 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Києві Батьківщину-мати підсвітили кольорами державного прапору на знак єднання української нації. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Батьківщина-мати начебто вкрилася у жовто-блакитне вбрання. Найвищий монумент України підсвітили кольорами державного прапору на знак єднання нашої нації, задля захисту української землі”, — написав Ткаченко.

Деталі

Він наголосив, що українці — вміють об’єднуватися заради миру.

“І ми вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля по стримуванню агресора. Прапор — символ нашої незалежності та незламності”, — зазначив Ткаченко.

Він додав, що підсвічувати монумент “Батьківщина-мати” на знак об’єднання українців будуть сьогодні, до 24:00.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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