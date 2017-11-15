У Києві автомобіль збив пішохода на переході

“ДТП з постраждалими в Києві на Харківському шосе. Попередньо, легковий автомобіль, проїжджаючи на червоний сигнал світлофора, збиває пішохода на пішохідному переході і ховається з місця події”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наразі потерпілий у важкому стані. Його з численними травмами госпіталізували.

На місці працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, у Києві на Повітрофлотському проспекті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів.