У Києві автомобіль збив пішохода на переході
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Києві на Харківському шосе водій легкового автомобіля збив пішохода на пішохідному переході і втік з місця події, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“ДТП з постраждалими в Києві на Харківському шосе. Попередньо, легковий автомобіль, проїжджаючи на червоний сигнал світлофора, збиває пішохода на пішохідному переході і ховається з місця події”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що наразі потерпілий у важкому стані. Його з численними травмами госпіталізували.
На місці працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у Києві на Повітрофлотському проспекті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів.