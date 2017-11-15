В Киеве автомобиль сбил пешехода

“ДТП с пострадавшими в Киеве на Харьковском шоссе. Предварительно, легковой автомобиль, проезжая на красный сигнал светофора, сбивает пешехода на пешеходном переходе и скрывается с места происшествия”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в настоящее время пострадавший в тяжелом состоянии. Его с многочисленными травмами госпитализировали.

На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошло масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей.