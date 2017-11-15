В Киеве автомобиль сбил пешехода

ukru
Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 11329 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 44241 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 64787 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 72227 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 74399 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61433 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99043 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100714 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 130549 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116077 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 107454 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

11 марта, 10:30 • 82809 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11 марта, 11:17 • 106335 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 109954 просмотра
Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Китай прокомментировал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

12:00 • 44689 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 109954 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 133986 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 130538 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 132209 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 154931 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 26748 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 111068 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 118119 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 118884 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 124034 просмотра
Актуальное
В Киеве автомобиль сбил пешехода

В Киеве автомобиль сбил пешехода

Киев  •  УНН

 • 12574 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киеве на Харьковском шоссе легковой автомобиль сбил пешехода на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“ДТП с пострадавшими в Киеве на Харьковском шоссе. Предварительно, легковой автомобиль, проезжая на красный сигнал светофора, сбивает пешехода на пешеходном переходе и скрывается с места происшествия”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в настоящее время пострадавший в тяжелом состоянии. Его с многочисленными травмами госпитализировали.

На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошло масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КиевКриминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы