У Києві автомобіль насмерть збив пішохода-порушника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У столиці на проспекті Ватутіна водій легкового автомобіля насмерть збив пішохода, який намагався перебігти дорогу у непередбаченому для цього місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на dtp.kiev.ua.
“З місця смертельного ДТП в Києві на пр. Г. Ватутіна в напрямку Троєщини. 8 смуг і відбійник не збентежили чергових пішоходів-порушників. Чоловік і жінка вирішили перейти дорогу в непередбаченому місці. Водій автомобіля Renault Kangoo намагався уникнути зіткнення, але це не вдалося і він збив чоловіка”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що від отриманих травм чоловік помер на місці, а його супутниця — ціла.
Повідомляється, що удар був такої сили, що автомобіль розвернуло поперек дороги.
Алкоголю у крові водія авто виявлено не було.
Наразі на місці працюють швидка допомога та патрульна поліція. Очікується слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у Києві водій Uber врізався в поліцейський автомобіль.