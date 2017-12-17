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У Києві автомобіль насмерть збив пішохода-порушника

У Києві автомобіль насмерть збив пішохода-порушника

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У столиці на проспекті Ватутіна водій легкового автомобіля насмерть збив пішохода, який намагався перебігти дорогу у непередбаченому для цього місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на dtp.kiev.ua.

“З місця смертельного ДТП в Києві на пр. Г. Ватутіна в напрямку Троєщини. 8 смуг і відбійник не збентежили чергових пішоходів-порушників. Чоловік і жінка вирішили перейти дорогу в непередбаченому місці. Водій автомобіля Renault Kangoo намагався уникнути зіткнення, але це не вдалося і він збив чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що від отриманих травм чоловік помер на місці, а його супутниця — ціла.

Повідомляється, що удар був такої сили, що автомобіль розвернуло поперек дороги.

Алкоголю у крові водія авто виявлено не було.

Наразі на місці працюють швидка допомога та патрульна поліція. Очікується слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, у Києві водій Uber врізався в поліцейський автомобіль.

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