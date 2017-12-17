В Киеве автомобиль насмерть сбил пешехода-нарушителя
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В столице на проспекте Ватутина водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу в неположенном для этого месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“С места смертельного ДТП в Киеве на пр. Г.Ватутина в направлении Троещины. 8 полос и отбойник не смутили очередных пешеходов-нарушителей. Мужчина и женщина решили перейти дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля Renault Kangoo пытался избежать столкновения, но это не удалось и он сбил мужчину”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что от полученных травм мужчина скончался на месте, а его спутница — целая.
Сообщается, что удар был такой силы, что автомобиль развернуло поперек дороги.
Алкоголя в крови водителя авто обнаружено не было.
Сейчас на месте работают скорая помощь и патрульная полиция. Ожидается следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в Киеве водитель Uber врезался в полицейский автомобиль.