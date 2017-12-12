У Києві через ДТП на трамвайних коліях призупинено рух електротранспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В столиці на Індустріальному мосту водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та протаранив паркан, а потім виїхав на трамвайні колії. Внаслідок ДТП рух електротранспорту призупинено. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook ресурс dtp.kiev.ua, передає УНН.
"З місця ДТП в Києві на Індустріальному мосту. Водій автомобіля Daewoo, рухаючись в напрямку центру, не впорався з керуванням на мокрій дорозі, протаранив паркан і виїхав на трамвайні колії", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок інциденту постраждалих немає.
"Рух електротранспорту повністю зупинено", - зазначено в повідомленні.
Наразі місці працюють патрульна поліція та швидка допомога.
Як повідомляв УНН, у Києві на Повітрофлотському проспекті водій автомобіля ВАЗ врізався у трактор.