В Киеве из-за ДТП на трамвайных путях приостановлено движение электротранспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В столице на Индустриальном мосту водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и протаранил забор, а затем выехал на трамвайные пути. В результате ДТП движение электротранспорта приостановлено. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ресурс dtp.kiev.ua, передает УНН.
“С места ДТП в Киеве на Индустриальном мосту. Водитель автомобиля Daewoo, двигаясь в направлении центра, не справился с управлением на мокрой дороге, протаранил забор и выехал на трамвайные пути”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате инцидента пострадавших нет.
“Движение электротранспорта полностью остановлено”, — говорится в сообщении.
Сейчас месте работают патрульная полиция и скорая помощь.
Как сообщал УНН, в Киеве на Воздухофлотском проспекте водитель автомобиля ВАЗ врезался в трактор.