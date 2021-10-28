У китайському місті Хейхе оголосили карантин через виявлення випадків COVID-19

Деталі

Перший випадок заражень коронавірусом було виявлено 27 жовтня у провінції Хейлунцзян. Згодом випадки заражень виявили у трьох місцевих жителів, які були безсимптомними носіями вірусу.

Карантин передбачає суворий контроль за рухом транспорту. Також буде призупинено рух усіх автобусів та таксі та закрито підприємства. Також буде обмежено час роботи супермаркетів, складів та аптек, скасовано громадські заходи, закрито місця масового збору громадян.

При цьому продовжуватимуть працювати відділи безпеки гідроенергетики, нафти, газу, опалення та зв’язку, які забезпечують функціонування суспільного життя. Крім того, із міста заборонять виїжджати транспорту. Виняток зроблять тим, хто забезпечує місто життєво необхідними товарами.

Доповнення

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Китаї офіційно зафіксували 125 686 випадків захворювання, жертвами стали за заявами Пекіна — 5 696 осіб.