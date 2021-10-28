В китайском городе Хэйхэ объявили карантин из-за обнаружения случаев COVID-19

Детали

Первый случай заражений коронавирусом был выявлен 27 октября в провинции Хэйлунцзян. Впоследствии случаи заражений выявили у трех местных жителей, которые являлись бессимптомными носителями вируса.

Карантин предусматривает строгий контроль за перемещением транспорта. Также будет приостановлено движение всех автобусов и такси и закрыты предприятия. Также будет ограничено время работы супермаркетов, складов и аптек, отменены общественные мероприятия, закрыты места массового сбора граждан.

При этом продолжат работать отделы безопасности гидроэнергетики, нефти, газа, отопления и связи, которые обеспечивают функционирование общественной жизни. Кроме того, из города запретят выезжать транспорту. Исключение сделают для тех, кто обеспечивает город жизненно необходимыми товарами.

Дополнение

Согласно статистике ВОЗ — в Китае официально зафиксировали 125 686 случаев заболевания, жертвами стали по заявлениям Пекина — 5 696 человек.