В китайском городе Хэйхэ объявили карантин из-за обнаружения случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В китайском городе Хэйхэ, граничащем с Амурской областью, с 28 октября вводится карантин. Причиной послужили недавние случаи заражения коронавирусом, сообщает пекинская газета The Beijing News со ссылкой на решение штаб-квартиры ведущей группы по реагированию на COVID-19 и эпидемию пневмонии города, пишет УНН.
Детали
Первый случай заражений коронавирусом был выявлен 27 октября в провинции Хэйлунцзян. Впоследствии случаи заражений выявили у трех местных жителей, которые являлись бессимптомными носителями вируса.
Карантин предусматривает строгий контроль за перемещением транспорта. Также будет приостановлено движение всех автобусов и такси и закрыты предприятия. Также будет ограничено время работы супермаркетов, складов и аптек, отменены общественные мероприятия, закрыты места массового сбора граждан.
При этом продолжат работать отделы безопасности гидроэнергетики, нефти, газа, отопления и связи, которые обеспечивают функционирование общественной жизни. Кроме того, из города запретят выезжать транспорту. Исключение сделают для тех, кто обеспечивает город жизненно необходимыми товарами.
Дополнение
Согласно статистике ВОЗ — в Китае официально зафиксировали 125 686 случаев заболевания, жертвами стали по заявлениям Пекина — 5 696 человек.