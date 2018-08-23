У Китаї знайшли скелет черепахи з дзьобом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Китаї був знайдений скам'янілий скелет черепахи, вік якого становить близько 228 млн років, що пролило нове світло на найбільш ранній етап еволюції черепах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Це найстаріша з черепах з беззубим дзьобом, які коли-небудь були знайдені. Черепаха досягає 2 метри в довжину, у неї короткий тулуб, немає панцира на спині і животі, сказав Лі Чунь, дослідник інституту палеонтології хребетних і палеоантропології при Академії наук Китаю.
Скам'янілості, знайдені у відкладеннях пізнього тріасового періоду в повіті Гуаньлін провінції Гуйчжоу (Південно Західний Китай-ред.), були названі Eorhynchochelys, що в перекладі означає "перша черепаха з дзьобом". Стаття про знахідку була опублікована в останньому виданні наукового журналу Nature.
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У черепахи є примітивні, похідні і перехідні ознаки, що свідчать про складність еволюції цих тварин на ранній стадії, заявив Лі Чунь.
Згідно з будовою скелета можна припустити, що черепаха вела земноводний спосіб життя поруч з гирлом річок і мала звичку рити нори", - додав дослідник.
Рецензенти Nature прокоментували, що відкриття стало неймовірно важливим, так як закрило головний пробіл в еволюції черепах.
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