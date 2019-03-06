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У Китаї завершили випробування нового ракетного прискорювача

У Китаї завершили випробування нового ракетного прискорювача

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Китаї оголосили, що новий твердопаливний ракетний прискорювач китайського виробництва, оснащений двигуном з тягою 200 тонн, завершив вогневе випробування. Тепер він готовий до комерційних запусків, передає УНН з посиланням на китайське агентство "Сіньхуа".

Очікується, що двигун прискорювача діаметром 2,65 м буде використовуватися в модифікованый версії ракети-носія "Чанчжен-11" (серія "Великий похід").

Ракета є єдиною в серії "Великий похід", яка використовує твердопаливні двигуни. Її запуск може бути здійснено протягом 24 годин.

Розробка Шанхайської академії технології космічних польотів при Китайській корпорації аерокосмічної науки і техніки стане найпотужнішим китайським ракетним прискорювачем, який зможе забезпечити максимальну тягу в 200 тонн і буде вміщати 71 тонну палива.

Раніше УНН повідомляв, що в Китаї з'явиться нове покоління поїздів на автопілоті в 2020 році.

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