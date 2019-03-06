У Китаї завершили випробування нового ракетного прискорювача
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Китаї оголосили, що новий твердопаливний ракетний прискорювач китайського виробництва, оснащений двигуном з тягою 200 тонн, завершив вогневе випробування. Тепер він готовий до комерційних запусків, передає УНН з посиланням на китайське агентство "Сіньхуа".
Очікується, що двигун прискорювача діаметром 2,65 м буде використовуватися в модифікованый версії ракети-носія "Чанчжен-11" (серія "Великий похід").
Ракета є єдиною в серії "Великий похід", яка використовує твердопаливні двигуни. Її запуск може бути здійснено протягом 24 годин.
Розробка Шанхайської академії технології космічних польотів при Китайській корпорації аерокосмічної науки і техніки стане найпотужнішим китайським ракетним прискорювачем, який зможе забезпечити максимальну тягу в 200 тонн і буде вміщати 71 тонну палива.
Раніше УНН повідомляв, що в Китаї з'явиться нове покоління поїздів на автопілоті в 2020 році.