В Китае завершили испытание нового ракетного ускорителя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Китае объявили, что новый твердотопливный ракетный ускоритель китайского производства, оснащенный двигателем с тягой 200 тонн, завершил огневое испытание. Теперь он готов к коммерческим запускам, передает УНН со ссылкой на китайское агентство "Синьхуа".
Ожидается, что двигатель ускорителя диаметром 2,65 м будет использоваться в модифицированной версии ракеты-носителя "Чанчжэн-11" (серия "Великий поход").
Ракета является единственной в серии "Великий поход", которая использует твердотопливные двигатели. Ее запуск может быть осуществлен в течение 24 часов.
Разработка Шанхайской академии технологии космических полетов при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники станет самым мощным китайским ракетным ускорителем, который сможет обеспечить максимальную тягу в 200 тонн и будет вмещать 71 тонну топлива.
Ранее УНН сообщал, что в Китае появится новое поколение поездов на автопилоте в 2020 году.