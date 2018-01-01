У Китаї запрацювала заборона на торгівлю слоновою кісткою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Китаї набула чинності заборона на торгівлю слоновою кісткою чи товарами з неї, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Зазначається, що Китай довго був найбільшим світовим ринком для слонової кістки. Заборону на торгівлю слоновою кісткою у Китаї оголосили наприкінці 2016 року, проте це рішення почало діяти в останній день 2017 року.
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Захисники тварин вважають, що браконьєри вбивають близько 30 тисяч африканських слонів щороку.
Державні ЗМІ Китаю вказують, що у країні минулого року вже зафіксували падіння цін на слонову кістку на 65%. Також у Китаї зафіксували зменшення кількості ввезеної минулого року слонової кістки на 80%.
Крім того повідомляється, що 67 офіційних фабрик та магазинів з обробки та продажу слонової кістки вже зачинились станом на березень 2017 року, а ще 105 мали зробити це до 31 грудня 2017 року.