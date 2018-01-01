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В Китае заработал запрет на торговлю слоновой костью

Киев • УНН

 • 12442 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Китае вступил в силу запрет на торговлю слоновой костью или товарами из нее, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина .

В Китае заработал запрет на торговлю слоновой костью

Отмечается, что Китай долго был крупнейшим мировым рынком для слоновой кости. Запрет на торговлю слоновой костью в Китае объявили в конце 2016 года, однако это решение начало действовать в последний день 2017 года.

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Защитники животных считают, что браконьеры убивают около 30 тыс. африканских слонов ежегодно.

Государственные СМИ Китая указывают, что в стране в прошлом году уже зафиксировали падение цен на слоновую кость на 65%. Также в Китае зафиксировали уменьшение количества ввозимой в прошлом году слоновой кости на 80%.

Кроме того сообщается, что 67 официальных фабрик и магазинов по обработке и продаже слоновой кости уже закрылись состоянию на март 2017 года, а еще 105 должны были сделать это до 31 декабря 2017 года.

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