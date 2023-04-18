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У Китаї загинула гімнастка: партнер не встиг зловити жінку 

У Китаї загинула гімнастка: партнер не встиг зловити жінку 

Київ • УНН

 • 1819142 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У китайському місті Сучжоу, у центральній провінції Аньхой, під час виступу гімнастка впала зі значної висоти. Партнер не зміг зловити її ногами під час трюку, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У соцмережах почали з’являтися відео, де можна побачити, як гімнастка падає на сцену під час вистави.

Спортсменка впала із достатньо великої висоти після того, як її партнер і чоловік не зміг зловити її ногами під час виконання трюку. Після трагічного випадку жінку відвезли в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її життя.

За інформацією сайту The Paper у неї залишилися двоє дітей. Наразі за офіційною версією розслідування інциденту триває.

Доповнення

Відеоролик жахнув жителів Китаю. У користувачів соцмереж переважає думка, що акробатика, як вид спорту, несе в собі високий рівень ризику. Проте деякі люди висловили занепокоєння щодо надостатньо якісних заходів безпеки в цій сфері.

"У місцевому департаменті культури та туризму кажуть, що трупа, яка готувала цей трюк, не отримала спеціального дозволу на його проведення. У відомстві також заявили, що застосують до них "відповідні заходи", - зазначає видання.

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