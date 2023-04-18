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В Китае погибла гимнастка: партнер не успел поймать женщину

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В китайском городе Сучжоу, в центральной провинции Аньхой, во время выступления гимнастка упала со значительной высоты. Партнер не смог поймать ее ногами во время трюка, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В соцсетях начали появляться видео, где можно увидеть, как гимнастка падает на сцену во время представления.

Спортсменка упала с достаточно большой высоты после того, как ее партнер и муж не смог поймать ее ногами во время выполнения трюка. После трагического случая женщину отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

По информации сайта The Paper у нее остались двое детей. Сейчас по официальной версии расследование инцидента продолжается.

Дополнение

Видеоролик ужаснул жителей Китая. У пользователей соцсетей преобладает мнение, что акробатика, как вид спорта, несет в себе высокий уровень риска. Однако некоторые люди выразили беспокойство относительно недостаточно качественных мер безопасности в этой сфере.

"В местном департаменте культуры и туризма говорят, что труппа, которая готовила этот трюк, не получила специального разрешения на его проведение. В ведомстве также заявили, что применят к ним "соответствующие меры", - отмечает издание.

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