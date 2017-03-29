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У Китаї виявлено найбільше в країні родовище золота

У Китаї виявлено найбільше в країні родовище золота

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У східній провінції Шаньдун відкрите найбільше за всю історію Китаю родовище золота, із очікуваними запасами дорогоцінного металу на рівні 382,58 т, передає УНН з посиланням на Женьмінь Жибао. 

Його відкрила компанія "Shandong Gold Group". Очікується, що після завершення розвідувальних робіт ресурси родовища можуть сягнути понад 550 т золота, а його потенційна економічна цінність - 150 млрд юанів (близько 22 млрд дол. США).

Нагадаємо, що програма розвитку золотодобувної галузі КНР на період 13-ї п’ятирічки (2016-2020 роки) передбачає збільшення обсягів видобутку золота до 2020 року з нинішніх 450 т до 500 т.

Китайська Народна Республіка вже 10 років є найбільшим виробником золота у світі і 4 роки – найбільшим споживачем. За підсумками 2016 року обсяг виробництва золота в країні склав 453,5 т, збільшившись на 0,76%. 

Станом на середину 2015 року золотий запас Китаю становив 1 тис. 658 тонн. За цим показником країна посідала п'яте місце у світі. Найбільші запаси дорогоцінного металу на той час, за інформацією Всесвітньої ради із золота, були в США - 8 тис. 113 т. На другому місті перебувала Німеччина - 3 тис. 383 т, за нею Італія - 2 тис. 451 т і Франція - 2 тис. 435 т. У десятці країні із найбільшими запасами золота були також Росія, Швейцарія, Японія і Нідерланди.

Як повідомляв УНН, 3 березня ціна біткоіна вперше перевищила вартість унції золота.

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