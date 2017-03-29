В Китае обнаружено крупнейшее в стране месторождение золота

Его открыла компания "Shandong Gold Group". Ожидается, что после завершения разведочных работ ресурсы месторождения могут превысить 550 т золота, а его потенциальная экономическая ценность - 150 млрд юаней (около 22 млрд долл. США).

Напомним, что программа развития золотодобывающей отрасли КНР на период 13-й пятилетки (2016-2020 годы) предусматривает увеличение объемов добычи золота к 2020 году с нынешних 450 т до 500 т.

Китайская Народная Республика уже 10 лет является крупнейшим производителем золота в мире и 4 года - крупнейшим потребителем. По итогам 2016 году объем производства золота в стране составил 453,5 т, увеличившись на 0,76%.

По состоянию на середине 2015 года золотой запас Китая составил 1 тыс. 658 т. По этому показателю страна занимала пятое место в мире. Наибольшие запасы драгоценного металла в то время, по информации Всемирного совета по золоту, были у США - 8 тыс. 113 т. На втором месте находилась Германия - 3 тыс. 383 т, за ней Италия - 2 тыс. 451 т и Франция - 2 тыс. 435 т. В десятке стране с самыми большими запасами золота были также Россия, Швейцария, Япония и Нидерланды.

Как сообщал УНН, 3 марта цена биткоина впервые превысила стоимость унции золота.