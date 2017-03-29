В Китае обнаружено крупнейшее в стране месторождение золота
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В восточной провинции Шаньдун открыто крупнейшее в истории Китая месторождение золота, с ожидаемыми запасами драгоценного металла на уровне 382,58 т, передает УНН со ссылкой на Жэньминь Жибао.
Его открыла компания "Shandong Gold Group". Ожидается, что после завершения разведочных работ ресурсы месторождения могут превысить 550 т золота, а его потенциальная экономическая ценность - 150 млрд юаней (около 22 млрд долл. США).
Напомним, что программа развития золотодобывающей отрасли КНР на период 13-й пятилетки (2016-2020 годы) предусматривает увеличение объемов добычи золота к 2020 году с нынешних 450 т до 500 т.
Китайская Народная Республика уже 10 лет является крупнейшим производителем золота в мире и 4 года - крупнейшим потребителем. По итогам 2016 году объем производства золота в стране составил 453,5 т, увеличившись на 0,76%.
По состоянию на середине 2015 года золотой запас Китая составил 1 тыс. 658 т. По этому показателю страна занимала пятое место в мире. Наибольшие запасы драгоценного металла в то время, по информации Всемирного совета по золоту, были у США - 8 тыс. 113 т. На втором месте находилась Германия - 3 тыс. 383 т, за ней Италия - 2 тыс. 451 т и Франция - 2 тыс. 435 т. В десятке стране с самыми большими запасами золота были также Россия, Швейцария, Япония и Нидерланды.
Как сообщал УНН, 3 марта цена биткоина впервые превысила стоимость унции золота.