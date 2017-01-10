У Китаї виявили гробницю віком понад 350 років
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У китайській провінції Сичуань при проведенні будівельних робіт виявлена гробниця, вік якої становить не менше 350 років, передає УНН з посилланням на China News Service.
За даними місцевого сайту “Сичуань синьвєньван”, гробниця була виявлена при будівництві в районі Бачжоу міста Бачжун.
Повідомляється, що гробниця була розрахована на двох чоловік і має два невеликих приміщення.
Стінки гробниці зроблені з каменю, на одній з стін вигравійовано зображення, а на бічних стінах є кругові діаграми з написами. Всередині також були виявлені гончарні вироби та посуд, однак кісток і залишків трун знайдено не було.
На основі знайдених предметів, малюнків і структури гробниці експерти зробили перші висновки, що гробниця належить до епохи династії Мін (1368-1644 роки нашої ери.