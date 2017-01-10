В Китае обнаружили гробницу возрастом более 350 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В китайской провинции Сычуань при проведении строительных работ обнаружена гробница, возраст которой составляет не менее 350 лет, передает УНН со посилланням на China News Service.
По данным местного сайта "Сычуань синьвеньван", гробница была обнаружена при строительстве в районе Бачжоу города Бачжун.
Сообщается, что гробница была рассчитана на двух человек и имеет два небольших помещения.
Стенки гробницы сделаны из камня, на одной из стен выгравировано изображение, а на боковых стенах имеются круговые диаграммы с надписями. Внутри также были обнаружены гончарные изделия и посуду, однако костей и остатков гробов найдено не было.
На основе найденных предметов, рисунков и структуры гробницы эксперты сделали первые выводы, что гробница относится к эпохе династии Мин (1368-1644 годы нашей эры.