У Китаї тренують першу клоновану собаку-шукача
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Перша клонована собака-шукач в Китаї приступила до тренувань перед початком служби. Про це повідомляє газета China Daily, передає УНН.
Тримісячний щеня на ім'я Куньсюнь пройде навчання на поліцейській базі в місті Куньмін - адміністративному центрі південно-західної провінції Юньнань.
Куньсюнь народився 19 грудня 2018 року на експериментальній базі китайської компанії Sinogene Biotechnology. Це клон 7-річної самки собаки-нюхача породи Куньмінска на ім'я Хуахуанма. Протягом багатьох років вона служить в поліції міста Пуер і вважається одним з найбільш цінних "співробітників": у 2016 році Хуахуанма отримала нагороду від міністерства громадської безпеки КНР за внесок в розслідування справ про вбивства. Дослідження показало, що ДНК двох тварин збігається на 99,9%.
Повідомляється, що навчання собаки до рівня Хуахуанма обходиться приблизно в 400 - 500 тис. Юанів (60-74 тис. дол.) і займає від 4 до 5 років. Однак, згідно з інформацією Куньмінской бази підготовки поліцейських собак, клоноване щеня зможе приступити до виконання своїх службових обов'язків вже в віці 10 місяців.
Представник експериментальної бази зазначив, що подібне клонування дозволить значно скоротити час на навчання і тренування тварин.
Експерти також відзначають, що даний метод розведення поліцейських собак висококласного рівня як і раніше має ряд обмежень. Одне з них - вартість клонування, яка поки що не розголошується. Інша причина - людський фактор, адже тренер і умови навчання відіграють чималу роль в підготовці собак.
Зазначається, що говорити про масове розведенні тварин таким чином поки рано, проте в майбутньому планується створення національного банку соматичних клітин передових службових собак з метою збереження і подальшого використання цього матеріалу.
Нагадаємо, Китай провів клонування мавпи з відредагованим геномом.